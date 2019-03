„Na úvod nového kvalifikačného cyklu to bude pre Slovensko proti Maďarsku špecifický zápas. Je to lokálne derby, ktoré bude nepochybne zaujímavé pre všetkých fanúšikov. Štadión bude plný, veľa ľudí príde do Trnavy aj z Maďarska, takže sa dá očakávať vyhrotená atmosféra.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/388907/priama-rec-martina-skrtela-ked-bude-pohoda-a-partia-budu-aj-vysledky/