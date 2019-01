Priama reč Jána Švehlíka: Rád, že sa Tehelného poľa dožil pred sedemdesiatkou

Postavenie nového štadióna a celková odluka Slovana od Tehelného poľa trvala síce oveľa dlhšie, ako by si ktokoľvek z nás predstavoval, ale asi to malo svoje príčiny. A keď sa teraz pozrieme okolo seba, môžeme konštatovať, že to čakanie naozaj stálo za to. Pre mňa je to zároveň krásny darček ku štvrtkovým 69. narodeninám. Som rád, že som sa nového Tehelného poľa dožil ešte pred sedemdesiatkou…

