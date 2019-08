Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) minulý týždeň v súvislosti so spomalením sa ekonomiky vyhlásil, že by bolo dobré, ak by koaliční ministri prišli s návrhmi, ako šetriť.

