Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel uviedol, že sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) by mali ukončiť. V sobotu odmietol nastúpiť do 2. kola play off Jokerit Helsinki.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/439789/prezident-iihf-apeluje-na-khl-aby-ukoncili-sezonu-bolo-by-to-spravodlive