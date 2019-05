Aby dokázali fungovať v mestách autonómne autá, je potrebná úprava aj infraštruktúry. Spojenie auto a cesta (V2I, Vehicle to Infrastructure) Audi prináša do niektorých nemeckých miest, aby začalo s reálnou prevádzkou. Autá budú komunikovať so semaformi a „chytenie“ zelenej vlny bude omnoho jednoduchšie.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/spojenie-auto-a-cesta-uz-audi-prinasa-do-nemeckych-miest/16098