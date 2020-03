Ak by sme mali zostaviť rebríček piatich najlepších zápasov talianskej ligy z aktuálnej sezóny, nechýbal by medzi nimi januárový súboj AS Rím – Juventus Turín (1:2). Domáce mužstvo na trávniku dominovalo, ale úradujúci šampión vyťažil z minima maximum a v hlavnom meste zvíťazil.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/441489/euro-2020-prelozenie-europskeho-sampionatu-je-pozitivna-sprava-pre-zranene-hviezdy-ktore-by-ho-tento-rok-nestihli