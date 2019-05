Prehra s Rusmi? Najťažšia v mojej kariére, tvrdil Jakub Voráček

Českí hokejisti sa opäť nedočkali medaile, hoci k nej mali veľmi blízko. Po postupe cez Nemcov do semifinále sa im však gólostroj akosi zasekol. V semifinále proti Kanade (1:5) strelili iba jediný gól a celé to vyvrcholilo v zápase o bronz, kde na Rusov vyslali až 50 striel, no iba dve dostali za chrbát Vasilevského. Napokon nedali gól ani v nájazdoch a po prehre 2:3 skončili na šampionáte štvrtí.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/399083/ms-v-hokeji-2019-cesko-rusko-prehra-s-rusmi-najtazsia-v-mojej-kariere-tvrdil-jakub-voracek/