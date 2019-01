Predaje Tesly v USA prekonali aj BMW a Mercedes

Pre Teslu predstavuje uplynulý rok úspech. V roku 2018 svetu ukázala superšportový typ Roadster, do predaja konečne vo veľkom uviedli Model 3 a vôbec ako prvá spoločnosť na svete vystrelili vrámci projektu Space X do vesmíru auto. Neobišli sa bez škandálov, pričom najvýraznejší je asi marihuanová aféra Elona Muska. Predaje Tesly to napriek tomu neovplyvnilo. V roku 2018 sa Tesly predávali lepšie ako tradiční prémioví konkurenti.



