Predaj dieselov VW minulý rok v Nemecku dokonca vzrástol

Aféra dieselgate zamávala s predajom vznetových áut. Niektorí výrobcovia prestali ponúkať takéto motory (Porsche), niektoré na ich vývoj zanevreli a oznámili, že s nimi do budúcna nepočítajú (Volvo). Absolútne ukončenie predaja vznetových verzií však asi nie je to najsprávnejšie. Ak budú automobilky ochotné pokračovať vo vývoji, aj keď ten je už teraz neúmerne drahý, tak prečo nie? Predaj dieselov VW na nemeckom trhu to potvrdil. V roku 2018 zákazníci prejavili o vznetové motory väčší záujem, ako v roku 2017.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/predaj-dieselov-vw-minuly-rok-v-nemecku-dokonca-vzrastol/15638