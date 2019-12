Prvý a určite najľahší súper Slovenska na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. Tím Kazachstanu sa medzi elitou predstaví už druhý rok po sebe a bolo by veľkým prekvapením, ak by sa mu opäť podarilo zachrániť sa.

