Úplné vylúčenie všetkých ruských športovcov z olympijských hier by bolo neprimerané a bolo by to ľahko napadnuteľné na súde. Túto myšlienku vyslovil právnik Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Jonathan Taylor.

