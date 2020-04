Dnes sa už kradne asi skutočne všetko. Čokoľvek vie zlodej speňažiť, to je potencionálne ohrozené a je jedno, ako to máte zabezpečené. Čo taká krádež katalyzátorov? Poviete si, ako je to možné? Nuž, nič neprekonateľné pre vynaliezavého zlodeja. Zvlášť preto, lebo cena malého katalyzátora je pri veľkej časti áut veľmi vysoká.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/pozor-na-kradez-katalyzatorov-obrana-je-prakticky-nemozna/17521