V zime podpísal kontrakt so Slovanom, ale „belasým” sa oficiálne stal až od júna a zapojil sa do letnej prípravy. Počas jari však prežil futbalový pôst, keďže do lopty si pod Čebraťom kopol iba na tréningoch. Erik Daniel teda po polroku začína byť znovu platným hráčom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/401319/posila-slovana-erik-daniel-miesto-v-zostave-vam-nikde-nezarucia/