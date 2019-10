Porsche Taycan šprint zvládne viackrát než vodič znesie

Od nedávneho príchodu sériovej verzie je Porsche Taycan neustále na očiach. A nie sú to iba videá na tému Porsche Taycan šprint, ale aj to, že vie robiť veľmi pekné powerslidy a stále sa objavujú nové zaujímavosti. Rysoval sa aj boj s Teslou na Nürburgringu, no ten Porsche zamietlo. Stránka motor1.com však priniesla ďalšiu zaujímavú informáciu. Elektromobil je skonštruovaný tak, že zvládne ponúknuť viac po sebe nasledujúcich launch control odjazdov, než bežne človek vôbec znesie…



