Porsche Taycan je najrýchlejší elektromobil so 4 dverami na Nringu

Počas leta 2019 azda neprešiel týždeň, kedy by sa nespomenulo Porsche Taycan. Elektromobil, ktorý by mohol Porsche vyšvihnúť na čelo elektromobility, o sebe dáva veľmi hlasno vedieť. Jeho predstavenie je na spadnutie a máme tu pravdepodobne poslednú návnadu pred premiérou. Tá bude 4. septembra 2019. Taycan má titul pre najrýchlejší elektromobil so štyrmi dverami na najťažšom okruhu sveta. To zároveň znamená, že je to najrýchlejší elektromobil.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/porsche-taycan-je-najrychlejsi-elektromobil-so-znackami-na-nringu/16465