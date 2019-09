Čo to tu máme? Predobraz novej 4ky? Veď predsa tá sa od bežnej 3-ky príliš neodlišuje, ale tento koncept je úplne o niečom inom. BMW Concept 4 prichádza s odkazom minulosti do dizajnu budúcnosti. BMW síce o novej 4-ke mlčí, no neviem si predstaviť, že by mala nová 4-ka prebrať podobne veľké „ľadvinky“. Ale nič nie je nemožné a niekoľko častí z dizajnu tohto konceptu sa na sériovej nove 4-ke určite objaví.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/poodhali-buduce-bmw-radu-4-bmw-concept-4/16537