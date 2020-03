Policajná naháňačka z Need for Speed v reálnom svete s BMW M3 GTR

Rusko často pripomína hernú sériu Grand Theft Auto. Po cestách jazdia tanky, vodiči do seba vrážajú a strieľajú a často sa tam udejú absurdné nehody. Partia šikovných filmárov a nadšencov však ruské cesty prepracovala do hernej série Need for Speed. Už nám priniesli prvé dva diely, ktoré sú inšpirované NFS Underground. Teraz prišiel na rad obľúbený diel Most Wanted, spolu s ikonickým BMW M3 GTR. Policajná naháňačka takisto nechýba.



