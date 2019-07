„Mike Keenan bol hrozný kouč. Keď ho vyhodili, zavládli v St. Louis oslavy. No bol to on, kto urobil tú najlepšiu výmenu. Prišla koncom novembra 1996. Koho získal? Nikoho iného ako Pavla Demitru z Ottawy. Keenan bol vtedy nepriateľom fanúšikov číslo jeden, no Demitra bol jeho parádnym zásahom.“

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/405757/pokial-nechcu-gretzkeho-hned-ho-berte-ako-sa-demitra-dostal-do-st-louis/