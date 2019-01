Kto by pred 20 rokmi povedal, že malého otrhanca Artemija Panarina budú raz v klube NHL prosiť, aby zostal? Kto by to povedal o malom ruskom šikulovi s hokejkou pred piatim rokmi? Odpoveď je prostá – nikto a nikdy. Napriek tomu sa tak teraz deje.

