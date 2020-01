Podľa Shiffrinovej trénera je slalomový súboj jeho zverenky s Petrou Vlhovou skôr vykonštruovaný médiami

Medzi trénerom a jeho zverencom by mala byť symbióza v každom smere. Aj pohľad na preteky by mali mať rovnaký. V prípade Mikaely Shiffrinovej a jej trénera Mika Daya to platí do bodky. Fenomenálna slalomárka poznamenala na tlačovej konferencii, že v sobotu jednoducho nemala šancu zdolať Petru Vlhovú. Podobné tvrdenie predostrel slovenským novinárom aj jej kouč.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/429324/podla-shiffrinovej-trenera-je-slalomovy-suboj-jeho-zverenky-s-petrou-vlhovou-skor-vykonstruovany-mediami