K dispozícii bude len kníhkupectvo Ex Libris v SNG otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok 12.00 do 18.00 hodiny a galerijná kaviareň Berlinka.

Zdroj: http://www.teraz.sk/kultura/po-skonceni-uzitocnej-fotografie-sng/378559-clanok.html