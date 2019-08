Tomáš Tatar sa už nevie dočkať začiatku kempu v Montreale. Do frankofónneho mesta, najväčšieho s quebeckej provincii, odletí v nedeľu. Po prílete do Kanady ho tentoraz nečakajú žiadne starosti. Len stretnutia s lektorkou francúzštiny, pokračujúca drina a stopercentná koncentrácia na sezónu, ktorú chce ilavský rodák v drese Canadiens zavŕšiť postupom do play-off.

