Pár týždňov po špičkových skokanoch do výšky prídu do Banskej Bystrice poprední svetoví plavci, ktorí sa počas víkendu 28. a 29. marca na 13. ročníku podujatia Banská Bystrica Cup budú snažiť kvalifikovať aj na olympijské hry do Tokia.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/436761/plavanie-banska-bystrica-cup-kvalifikaciou-do-tokia-i-testom-pre-eyof