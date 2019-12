Futbalový útočník Kylian Mbappé by mohol v Paríži Saint-Germain ostať až do konca kariéry. Myslí si to trojnásobný držiteľ Zlatej lopty Michel Platini.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426754/platini-nie-je-vacsi-klub-ako-psg-mbappe-by-tu-mohol-ostat-do-konca-kariery