Peugeot 208 GTI bude elektrický?! Máme prvé obrázky

Nový Peugeot 208 pri predstavení vzbudil vlnu pozornosti. Definitívne potvrdil návrat Peugeotu k ozaj pekným autám. Čo značke stále chýba je riadna línia ostrých športových modelov. V súčasnosti je v ponuke iba Peugeot 308 GTI a to je oproti konkurencii veľmi málo. Peugeot kúpou Opela a čiastočnou kontrolou nad značkou Citroen výrobu športových modelov týmto značkám zásadne obmedzil. Divízia Opel OPC má nejasnú budúcnosť, v súčasnosti už neprodukuje žiadny model a rovnako tak sa vytratili z pounky športové Citroeny. Je preto najvyšší čas na Peugeot 208 GTI, ktorý by to mal čoskoro zmeniť.



