Peter Pekarík odohral v tejto sezóne jediné stretnutie za rezervu Herthy Berlín, no tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal neváhal s jeho zaradením do nominácie. Na stálicu pravého kraja defenzívy sa bude spoliehať aj v októbrovom domácom súboji kvalifikácie ME 2020 proti Walesu.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/416076/peter-pekarik-pavel-hapal-slovensko-tesi-dovera-trenera-vzdy-sa-ju-snazim-splatit-tvrdi