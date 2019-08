ŠK Slovan doma pred týždňom prekvapil gréckého súpera v nadstavenom čas a tak cestuje na jeho ihrisko s najtesnejšou výhrou, ktorá mu ešte ale postup do skupinovej fázy Európske ligy negarantuje. Podarí sa slovenskému majstrovi to, čo pred ôsmimi rokmi proti AS Rím? Sledujte zápas ONLINE na Šport.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/410056/online-paok-solun-sk-slovan-bratislava/