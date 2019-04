Rekordy Waynea Gretzkého nikdy nebudú prekonané. Tvrdili to odborníci, keď v roku 1999 končil kariéru. Vtedy ale nevedeli, že o šesť rokov do NHL naskočí Moskovčan Alexander Ovečkin. Hoci to spočiatku vyzeralo, že ani on slávneho Kanaďana nedostihne, posledné sezóny naznačujú opak.

