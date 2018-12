Rozpočet je vyrovnaný. Do začiatku olympiády zostáva necelých 600 dní a vstupujeme do implementačnej fázy, povedal prezident organizačného výboru OH 2020 Toširu Muta.

