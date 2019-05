Oplatí sa kupovať si prvé auto? Existuje rozumná alternatíva?

Auto je jednak veľký pomocník, no tiež veľký žrút peňazí. A vaše prvé auto je na tom relatívne horšie. Vodič – začiatočník má poväčšine poriadne hlboko do vrecka. Avšak otázka je jasná a prostá. Oplatí sa ešte kúpiť prvé auto začiatočníkovi? Neexistuje iná, lepšia, rozumnejšia a ekonomickejšia alternatíva? Možno áno, predovšetkým vo veľkých mestách. Keď treba dochádzať z väčších vzdialeností do školy či za prácou, auto je často najrozumnejšia voľba. Aj keď nebude používané denne.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/oplati-sa-kupovat-si-prve-auto-existuje-rozumna-alternativa/16022