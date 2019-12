Postupne sme sa dopracovali v histórii značky Opel 120 rokov do predposlednej dekády, teda do rokov 1999 až 2009. Práve v roku 1999 oslavovala značka 100 rokov od svojho založenia, bola pod krídlami koncernu GM a kto by to bol vtedy povedal, že o 20 rokov neskôr už budú patriť niekomu úplne inému. Ale pekne po poriadku, čo všetko zaujímavé sa v tejto dekáde stalo?



