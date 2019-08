Futbalisti Slovana Bratislava vstupujú do 3. predkola Európskej ligy. Na Tehelnom poli sa dnes predstaví írsky klub Dundalk F.C. Posledný slovenský zástupca v európskych pohároch je v tomto dvojzápase favoritom a my veríme, že to dokáže aj na ihrisku. Duel sledujte ONLINE na ŠPORT.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/407338/online-sk-slovan-bratislava-dundalk-f-c/