Koronavírus v USA by mohol zabiť 100 až 200-tisíc ľudí. Ak by to bol len toľko, krajina by podľa Donalda Trumpa “vykonala dobrú prácu”.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/547072-online-v-najhorsom-scenari-moze-virus-v-usa-zabit-200-tisic-ludi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss