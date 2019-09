„Ruža” by mala bez problémov postúpiť do ďalšieho kola, no mnohokrát sa potvrdilo, že futbal je nevyspytateľný a pohárové duely prinášajú nečakané výsledky. Ružomberku by opäť padol vhod zápas, ktorý zdvihol psychiku tímu, keďže doterajšie účinkovanie v lige neprebieha podľa predstáv. Sledujte zápas ONLINE na Šport.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/411728/online-msk-fomat-martin-mfk-ruzomberok-slovnaft-cup/