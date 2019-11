Inter Miláno so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom cestuje do Dortmundu potvrdiť víťazstvo z prvého vzájomného zápasu. Ak sa im to podarí, budú veľmi blízko k postupu do vyraďovacej fázy. Duel sledujte ONLINE na ŠPORT.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/420529/online-borussia-dortmund-inter-milano