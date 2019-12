Odevy, jedlo, autá: nový druh KIA predajne v nákupnom centre

V predvianočnej atmosfére sa v bratislavskom Auparku objavilo prvé miesto netradičnej KIA predajne, v ktorej si budú môcť záujemcova pozrieť aktuálnu ponuku v 3D konfigurátore, na trinástich obrazovkách alebo na dotykovom paneli. Predajňa rozlohou nie je veľká – má čosi nad 60m2 a s tými štandardnými sa nedá porovnať. No má čosi do seba. Pri šálke kávy tu v pokoji môžu zákazníci premýšľať o kúpe nového auta alebo odovzdať to svoje do servisu a vzápätí vstúpiť do svätyne konzumu a márnotratnosti. KIA In-Store v bratislavskom Auparku je vôbec prvý showroom tohto typu značky KIA v Európe. A to je veľmi zaujímavé.



