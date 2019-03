Chýbajúce financie v slovenskom športe sú hlavnou témou už niekoľko rokov. Práve kvôli ním sa úspešní športovci často dostávajú do sporov nielen so zväzmi, ale i so štátom. Svojho času lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová, ale aj Petra Vlhová a tiež biatlonistky Anastasia Kuzminová so sestrami Paulínou a Ivonou Fialkovými a najnovšie aj atlét Ján Volko.

