Keď sa povie obrnené auto, väčšina ľudí si predstaví dodávku, ktorou sa prevážajú peniaze, prípade SUV alebo limuzínu. Málokomu napadne, že by to mal byť športiak, veď to nejde nemôžeme dať na takéto auto kopec panciera, ťažké nepriestrelné sklá, tým by sme zabili jeho vlastnosti. Nemecká spoločnosť Trasco-Bremen sa však do týchto neprebádaných vôd pustila a postavila obrnený Aston Martin DB11.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/obrneny-aston-martin-db11-odola-vystrelom-raze-0-44-magnum/15523