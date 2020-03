Je jedna z prvých prominentných obetí koronavírusu vo svete športu. Keď v prvý jarný deň, 21. marca, zomrel vo veku 76 rokov bývalý prezident Realu Madrid Lorenzo Sanz, v Španielsku to vyvolalo veľký ohlas. Sanz je totiž symbol znovuzrodenia slávy Realu. Bol to on, kto dal prívlastku „kráľovský veľkoklub“ opäť patričný lesk.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/440878/obetou-koronavirusu-je-aj-muz-ktory-sfukol-prach-zo-zlatej-koruny