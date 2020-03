O týždeň sa rozhodne, či sa zrušia MS v hokeji do 18 rokov

V termíne od 13. do 19. apríla by sa mal v Spišskej Novej Vsi uskutočni turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Po posledných opatreniach na Slovensku z dôvodu obáv zo šírenia koronavírusu však nie je isté, či sa podujatie bude konať podľa plánu. V stredu o tom informoval generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Valíček.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/439385/o-tyzden-sa-rozhodne-ci-sa-zrusia-sa-ms-v-hokeji-do-18-rokov-ktore-sa-maju-byt-na-slovensku