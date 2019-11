Kto by to bol pred pár týždňami povedal, že na suverénne trio (Slovan, DAC, Žilina) budú najviac tlačiť futbalisti Ružomberka. Kto by to bol povedal 15. septembra, keď Liptáci mali na konte jediné víťazstvo, ťahali 7-zápasovú šnúru bez trojbodového zápisu a čakali ich duely s veľkými mužstvami.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/421719/o-lige-po-lige-podpora