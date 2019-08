Je to zaujímavý príbeh. Volkswagen sa najprv svojich kabrioletov zbavil. A v zápätí jeden prináša? Že to nedáva zmysel? Nuž asi dáva, kabriolet z vyvýšeného crossoveru tu nemáme len tak hocikedy. VW T-Roc cabrio je novým typom vychádzajúcim z modelu T-Roc, kvôli krátkej karosérii a pridaným výstuhám však prišiel o zadné dvere. Bude to však vadiť? Tým. ktorí by ho mohli chcieť asi nie.



