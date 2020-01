Bod od posledného miesta? Zabudnite. Pod Zobor majú jazdiť veľkokluby. Vraj to nie je vtip. Noví akcionári myslia svoje vízie vážne – ukrajinčinu na štadióne v Nitre počuť od rána do večera. Deň čo deň dozerajú vlastníci klubu na tréningový proces Anatolija Demjanenka, strieborného z ME 1988. Viac o smelom projekte prezradil čoskoro prezident Andrij Kolesnik, s ktorým sme sa stretli priamo v Nitre.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/430835/novy-prezident-fc-nitra-liga-majstrov-do-piatich-rokov