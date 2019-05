Nový most v Komárne bude mať 6 podpôr až do hĺbky zhruba 17 metrov pod úroveň dna. Pozrite si vo videu ako most rastie a ako bude vyzerať do dokončení.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/513817/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss