Nové Maserati MC20 dostane motor V6 biturbo s vyše 600 koňmi

Maserati v posledných rokoch, s výnimkou prvého SUV Levante ešte z roku 2017, nepredstavilo žiadny nový typ. To sa má tento rok zmeniť. Predaje im stále klesajú a rovnako aj záujem o značku. Ak sa chcú pokúsiť o reštart, musí prísť niečo nové. Vrátiť zašlú slávu značke sa pokúsi nová „vlajková loď“, ktorú verejnosti odhalia už v septembri tohto roka. Už dávnejšie sme informovali, že Ferrari s tým “nechce” mať nič spoločné. To je dvojsečná informácia. Môže to byť dobré, ale aj zlé…



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nove-maserati-mc20-dostane-motor-v6-biturbo-s-vyse-600-konmi/17570