Nová Honda Civic Type R bude pravdepodobne hybrid!

Ošiaľ okolo elektrifikácie už dostal aj Hondu. Tento týždeň totiž oznámila, že popoženie stratégiu elektrifikácie v Európe. Čo to znamená? Namiesto predošlého plánu, v ktorom by do roku 2025 elektrifikované autá tvorili 2/3 predaja značky, je nový cieľ Hondy 100 % podiel elektrifikovaných áut v celkovom predaji. Vyzerá to tak, že nová generácia kráľa predokoliek sa prechodu k elektrifikácii nevyhne a je veľmi pravdepodobné, že Honda Civic Type R bude v budúcnosti hybrid.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nova-honda-civic-type-r-bude-pravdepodobne-hybrid/15817