Nová fabrika Škoda na Slovensku nebude, asi ju dostane Srbsko

V novembri 2018 sme priniesli v tom čase ešte reálnu správu o tom, že Škoda Auto intenzívne vyberá miesto pre novú fabriku mimo ČR a nie je vylúčená možnosť ani pre Slovensko. Prešli 4 mesiace a my máme na túto tému novšie správy. Škoda Auto zúžila výber na miesto. Nová fabrika Škoda má vraj v hľadáčiku štyri krajiny. Odmieta zverejniť, ktoré to sú. Srbsko však vo svojich novinách tvrdí, že sú to práve oni.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nova-fabrika-skoda-na-slovensku-nebude-asi-ju-dostane-srbsko/15839