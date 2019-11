Nová dobíjacia technika by mohla dobiť elektromobil už za 10 min

Elektromobily sú bezpochyby na obrovskom vzostupe. Niekoho to teší a „električkám“ fandí, iní majú z toho zasa hlavu v smútku. Aj keď sa priemysel v oblasti elektrických áut vyvíja extrémne rýchlo a čas dobíjania batérii sa stále skracuje, nedokáže sa vyrovnať rýchlosti „klasického tankovania“. Existuje už mnoho superchargerov, no napriek tomu trvá dobitie do 50 minút, čo je v porovnaní s 5-minutovým tankovaním veľká strata času. Nová dobíjacia technika by to však mohla zmeniť.



