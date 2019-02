Auto, na ktoré už takmer všetci zabudli. Reč je o takmer produkčnom supercare Nissan MID4. Názov vyjadruje to, čo skrýval vo vnútri, teda motor v strede a pohon všetkých kolies. Nissan mal s autom veľké ambície, chcel zaútočiť na Ferrari alebo Porsche, lenže kríza im nedovolila dotiahnuť projekt do konca. Neboli to však vyhodené peniaze, na technológiách MID4 stavali ďalšie rýchle Nissany.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/nissan-mid4-vyzera-ako-nsx-ale-je-to-predchodca-gt-r/15742