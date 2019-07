Japonská automobilka Nissan Motor by mala oznámiť prepad prevádzkového zisku za 1. kvartál súčasného obchodného roka zhruba o 90 percent. Uviedol to japonský denník Nikkei, pričom firma neskôr dodala, že odhad je viac-menej správny. Zároveň by mala zrušiť viac než 10-tisíc pracovných miest.

